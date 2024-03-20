Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в работе первого саммита по атомной энергии, который пройдет в Брюсселе 21 марта. Организаторами мероприятия, на котором выступит глава турецкой дипломатии, выступили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и правительство Бельгии.

Фидан возглавит турецкую делегацию и выступит на заседании глав государств и правительств. Будут проведены министерская сессия и четыре отдельные панели с участием министров и других высокопоставленных чиновников.

В работе саммита примут участие 18 глав правительств и государств или их заместителей. На саммите будут обсуждаться «чистые нулевые цели» стран, ускорение перехода к чистой энергии на фоне российско-украинской войны и важность ядерной энергетики.

Энергетическая безопасность стала ключевым вопросом глобальной повестки на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом в Украине. Ядерная энергетика рассматривается как важный элемент в достижении энергетической безопасности и перехода к чистой энергии.

Недавние дебаты в Европе относительно роли ядерной энергетики в чистой энергетике перешли на более конструктивный уровень после начала украинского конфликта.

Турция планирует активно использовать атомную энергетику для укрепления своей энергетической безопасности и развития чистой энергетики. В рамках саммита Турция подчеркнет свою роль и вклад в энергетическую безопасность региона, а также обсудит свои планы по развитию атомной энергетики, включая проект АЭС «Аккую».

Ожидается, что как традиционные атомные станции, так и малые модульные реакторы станут ключевым элементом в энергетической стратегии Турции.