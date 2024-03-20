Эр-Рияд показывает устойчивый тренд на снижение нефтяной зависимости. Доходы от ненефтяной деятельности в 2023 году принесли до половины ВВП королевства. Это самый высокий показатель для Саудовской Аравии за всю историю. Об этом сообщает Министерство экономики и планирования королевства.

Ненефтяной сектор экономики страны оценивается в $453 млрд в постоянных ценах, чему способствует устойчивый рост экспорта, инвестиций и потребительских расходов. В прошлом году инвестиции частного сектора выросли на 57%, достигнув рекордного уровня в $254 млрд.

В то же время сфера услуг выросла в трехзначных показателях — до 319% соответственно. Это отражает превращение королевства в глобальное туристическое и развлекательное направление.

Между тем рост в пищевой промышленности составил 77%, услуги транспорта выросли на 29%, здравоохранение и образование — на 10,8%, торговля, рестораны и отели — на 7%.

При этом Саудовская Аравия продолжает снижать добычу в рамках сделки ОПЕК+. В последние годы монархия взяла на себя львиную долю сокращений добычи в рамках картеля. В прошлом году Эр-Рияд согласился сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки — это почти половина от общего объема сокращений группы ОПЕК+ (2,2 млн баррелей в сутки).

Три года назад наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман представил «Видение Саудовской Аравии 2030» — амбициозный план экономического развития, международного сотрудничества и повышения качества жизни в королевстве.

Основная цель этого плана — диверсифицировать экономику Саудовской Аравии и создать динамичные возможности трудоустройства для своих граждан путем приватизации государственных активов. Это включает частичное первичное размещение акций крупнейшей государственной нефтяной компании Saudi Aramco, а также развитие таких отраслей, как возобновляемые источники энергии и туризм.

В экономическом плане Саудовская Аравия поставила цель к 2030 году развить около 60 ГВт мощностей возобновляемой энергетики. Это во много раз превышает текущую установленную мощность страны (2,8 ГВт).