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Захарова предупредила Илона Маска
Мария Захарова предостерегла SpaceX от использования спутников в разведывательных целях
Захарова предупредила Илона Маска
Мария Захарова / Photo: AFP
20 марта 2024 г.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что знает о попытках разведки США использовать операторов коммерческих спутников, в частности SpaceX. Она предупредила, что такие шаги делают эти спутники законными целями.

«Мы осведомлены об усилиях Вашингтона по привлечению частного сектора для обслуживания своих военно-космических амбиций, и мы неоднократно публично и работая с партнерами на международных площадках отмечали набирающую обороты крайне опасную тенденцию использования США и их союзниками спутников и соответствующей наземной инфраструктуры, включая коммерческие системы гражданского назначения, такие как Starlink, для обеспечения разведывательной деятельности и боевых операций иностранных вооруженных сил», — сообщила Захарова на брифинге.

В этом месяце Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с вопросом, сообщало, что SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов. Проект, согласно этому материалу, осуществляется по секретному контракту с Военно-космическим разведывательным агентством США.

В конце февраля тема противостояния в космосе привлекала всеобщее внимание, после того как председатель комитета по разведке Палаты представителей США предупредил о «серьезной угрозе национальной безопасности», которую многочисленные источники затем назвали амбициями России по развертыванию ядерной противоспутниковой системы в космосе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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