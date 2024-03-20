ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Британская улица блокирует поставки оружия Израилю
Протестующие в Великобритании остановили два оружейных завода, производивших детали для израильских самолетов
Британская улица блокирует поставки оружия Израилю
Завод Lockheed Martin / Photo: Reuters
20 марта 2024 г.

Сотни людей, включая рабочих и протестующих, установили блокаду оружейных заводов в Англии и Шотландии в эту среду. Эти заводы занимаются производством компонентов для истребителей F-35, которые используются Израилем в операциях в секторе Газа.

Демонстранты, представляющие различные профессии: здравоохранение, образование, сферу гостеприимства, научные круги и искусство, а также члены различных профсоюзов, сплотились в рамках инициативы «Рабочие за свободную Палестину». Их цель — остановить поставки оружия в Израиль.

Акция была нацелена на два предприятия: GE Aviation Systems в Челтнеме и Leonardo UK в Эдинбурге, оба из которых играют ключевую роль в производстве деталей для самолетов F-35. Примерно 15 процентов компонентов F-35 производятся в Великобритании, что свидетельствует о значительном вкладе британских технологий и инноваций в самолет, как подчеркивает американский производитель Lockheed Martin.

Блокада оружейных заводов знаменует начало намеченной серии протестных действий, запланированных на ближайший месяц. Протестующие требуют приостановки продаж британского оружия Израилю и прекращения огня в Газе.

Активисты также протестуют против криминализации демонстраций в Великобритании и против представления палестинского освободительного движения как экстремистского.

Демонстранты выражают солидарность с жителями Рафаха на фоне угроз израильского вторжения, которое, как прогнозируют, может привести к серьезным гуманитарным последствиям.

Тем временем Израиль — за счет финансовой помощи США — расширил свой парк самолетов F-35 на дополнительные 25 самолетов в рамках сделки на сумму 3 млрд долларов, тем самым увеличив их общее количество до 75.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us