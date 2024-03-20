ПОЛИТИКА
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Спецслужбы Турции ликвидировали на севере Ирака террористку PKK
Турецкая разведка «нейтрализовала» одного из высокопоставленных членов террористической группировки PKK/KCK в районе Сулеймания на севере Ирака. Речь идет о Рожде Билен — главаре так называемого «женского молодежного сообщества» PKK. Турция, США и ЕС внесли группировку в список террористических организаций. PKK ответственна за гибель более 40 тыс. человек. #trtнарусском #турция #PKK #террористы #терроризм #ирак #сирия #сулеймания # #trtrussian
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20 марта 2024 г.
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