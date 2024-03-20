Лео Варадкар заявил в среду, что покидает пост премьер-министра Ирландии и лидера правящей партии Fine Gael. Неожиданный шаг, по его словам, вызван «как личными, так и политическими причинами».

«Я ухожу в отставку с поста президента и лидера партии Fine Gael с сегодняшнего дня и покину пост премьер-министра, как только мой преемник сможет занять этот пост», — сказал Варадкар журналистам, собравшимся у правительственных зданий в Дублине.

Уход Варадкара с поста главы трехпартийной коалиции не требует автоматического назначения всеобщих выборов.

Он призвал выбрать нового лидера партии 6 апреля, что позволит избрать нового премьер-министра после пасхальных каникул в парламенте.

Варадкар сказал, что для него настало подходящее время уйти в отставку и что у его решения нет других «реальных причин».

«У меня больше ничего не запланировано. У меня нет определенных личных или политических планов», — сказал Варадкар, занимавший пост премьер-министра с 2017 по 2020 год и с 2022 года до настоящего времени.

Следующие выборы должны быть назначены до начала 2025 года.