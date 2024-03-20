Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед сторонниками на митинге в Ыспарте выразил уверенность в том, что страна способна преодолеть текущие испытания, включая экономические трудности и последствия недавних землетрясений.

Глава государства осудил действия тех, кто, по его мнению, пытается подорвать моральный дух турецкой нации, заявив: «Они применяют тактику подрыва морали нашей нации. Тем не менее дух этой нации не был подорван, когда во времена Чанаккале против нее выступили семь держав».

Президент также поделился достижениями Турции в укреплении оборонной промышленности и росте экспорта вооружений, подчеркнув значительное увеличение доли отечественного производства с 20% до 80%. Эрдоган указал на глобальный спрос на турецкое военное оборудование, включая беспилотные летательные аппараты, и отметил ведущие позиции страны в этой области.

«Сейчас мы входим в число ведущих экспортеров в той же области. В технологии беспилотных летательных аппаратов мы одна из первых трех стран мира», — сказал он, добавив: «С нашим национальным истребителем KAAN мы стали одной из четырех стран, способных производить истребители пятого поколения».

Президент Эрдоган призвал граждан к единству и совместной работе ради будущего страны, напомнив о важности поддержания достижений последних двух десятилетий и потенциале для дальнейшего удвоения национального дохода. «Без сохранения успехов нашей страны, достигнутых за последний 21 год, мы не можем мечтать о создании более сильного и процветающего общества», — подчеркнул он.

В дополнение к внутренним делам Эрдоган выразил поддержку Газе в свете трагических событий в эксклаве и подтвердил намерение Турции продолжать помогать угнетенным во всем мире. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал священный для мусульман месяц Рамадан «горьким» в свете продолжающихся массовых убийств в блокированном секторе Газа. Он также заявил об оказании всемерной поддержки палестинскому народу. «Турция поддерживает наших братьев в Газе как открыто, так и непублично», — заявил президент.

В завершение своего выступления Эрдоган выразил надежду на будущее, где Турция, регион и весь мир откроют для себя «совершенно новые» возможности и горизонты. «Когда мы этого достигнем, мы, с волей Всевышнего, откроем глаза на совершенно новую Турцию, новый регион, новый мир. Пусть Господь, который даровал нам множество побед до сих пор, позволит нам увидеть эти прекрасные дни», — отметил президент Турции.