О приговоре сообщила газета «Дат – Общественная позиция», ссылаясь на источники.

По информации издания решение было принято на закрытом судебном заседании 26 февраля. В рамках приговора Абиш также был лишен звания генерала и государственных наград.

В сентябре 2023 года Генеральная прокуратура Казахстана объявила о подозрениях в адрес Самата Абиша, связанных с превышением его властных полномочий в период январских событий 2022 года. Расследование завершилось в январе 2024 года после чего дело под грифом «совершенно секретно» было направлено в суд.

В январе 2022 года Казахстан пережил масштабные протесты, вызванные повышением цен на сжиженный газ, которые быстро превратились в обширные беспорядки с жертвами и значительными разрушениями.

Самат Абиш является одним из членов семьи Назарбаева, оказавшихся под следствием после январских событий.

Его старший брат, бизнесмен Кайрат Сатыбалдыулы, был осужден на шесть лет по обвинению в хищении и причинении ущерба крупным компаниям. Еще один высокопоставленный чиновник Карим Масимов был приговорен к 18 годам заключения за ряд тяжких преступлений, включая государственную измену и попытку насильственного захвата власти.

Ранее глава МВД Казахстана Ержан Саденов сообщил, что ведется расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева. По данным СМИ, его также подозревают в превышении полномочий в период январских событий.