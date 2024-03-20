В результате ракетного удара по Харькову было повреждено восьмиэтажное здание и производственный цех в Холодногорском районе города. Об этом сообщает в социальных сетях начальник следственного управления полиции Харькова Сергей Болвинов.

Согласно сообщению, погибли три человека, пять получили ранения. Он отметил, что спасательная операция продолжается и число жертв и пострадавших может возрасти.

Болвинов сообщает, что в результате удара разрушена типография, а также цехи по производству лакокрасочной продукции и мебели. Площадь порядка 1 тыс. кв. м охвачена пожаром.

Среди раненых — сотрудники предприятия, двое из них — в тяжелом состоянии, сообщил представитель украинской полиции.