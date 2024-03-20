ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Удар по Харькову
Украинская полиция сообщает о 3 погибших и 5 раненых в результате удара по типографии
Удар по Харькову
Удар по Харькову / Others
20 марта 2024 г.

В результате ракетного удара по Харькову было повреждено восьмиэтажное здание и производственный цех в Холодногорском районе города. Об этом сообщает в социальных сетях начальник следственного управления полиции Харькова Сергей Болвинов.

Согласно сообщению, погибли три человека, пять получили ранения. Он отметил, что спасательная операция продолжается и число жертв и пострадавших может возрасти.

Болвинов сообщает, что в результате удара разрушена типография, а также цехи по производству лакокрасочной продукции и мебели. Площадь порядка 1 тыс. кв. м охвачена пожаром.

Среди раненых — сотрудники предприятия, двое из них — в тяжелом состоянии, сообщил представитель украинской полиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us