ПОЛИТИКА
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Евросоюз наложит санкции за смерть Навального
Послы Евросоюза согласовали введение санкций в ответ на смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Евросоюз наложит санкции за смерть Навального
Послы ЕС согласовали введение санкций в ответ на смерть Навального / Photo: Reuters
20 марта 2024 г.

По словам Борреля, в список санкций включены 30 физических и юридических лица, однако конкретные имена пока не разглашаются и будут опубликованы в официальном журнале ЕС 22 марта.

Эти действия последовали за резолюцией Европейского парламента в связи со смертью Навального.

«Российские власти и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за смерть своего сильнейшего оппонента Алексея Навального», – говорится в тексте резолюции.

Депутаты Европейского Союза считают, что смерть российского оппозиционера является показателем усиления репрессивных действий в России. В связи с этим они выступили с призывом к проведению независимого и прозрачного международного расследования обстоятельств его смерти.

США и Великобритания уже предприняли шаги, введя санкции в отношении лиц и организаций, связанных с содержанием и смертью Навального.

В частности, Великобритания наложила ограничения на руководителя и пятерых заместителей исправительной колонии «Полярный волк» в Харпе, где находился Навальный. В санкционный список США были включены начальник ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, начальник колонии Вадим Калинин и заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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