В ходе своего выступления на брифинге 20 марта Мария Захарова выразила признательность мировому сообществу за поддержку мирного решения войны в Украине.

Захарова отметила важность посреднических усилий со стороны различных стран и международных деятелей, которые стремятся к урегулированию напряженности.

«Мы благодарны всем, кто высказывается в пользу мира и предлагает свои посреднические усилия. Это очень важный посыл движения к миру», — сказала Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что многие государства и общественные деятели активно выступают против агрессивной политики коллективного Запада, который, по ее словам, способствует эскалации конфликтов, в том числе через поставки вооружений и «поддержку террористических действий».

«Понимая к чему подталкивает коллективный Запад всю планету, многие более активно вступают в поддержку мира, мирного сценария и мирного урегулирования», - добавила Захарова.

Особую благодарность дипломат выразила Турции и лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за инициативу и усилия в продвижении мирного диалога между Украиной и Россией.