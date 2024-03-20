ПОЛИТИКА
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Россия благодарит Турцию за миротворчество
Инициатива Турции и лично президента Эрдогана по урегулированию конфликта в Украине очень важны для установления мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Россия благодарит Турцию за миротворчество
Представитель МИД России Мария Захарова / Photo: AA
20 марта 2024 г.

В ходе своего выступления на брифинге 20 марта Мария Захарова выразила признательность мировому сообществу за поддержку мирного решения войны в Украине.

Захарова отметила важность посреднических усилий со стороны различных стран и международных деятелей, которые стремятся к урегулированию напряженности.

«Мы благодарны всем, кто высказывается в пользу мира и предлагает свои посреднические усилия. Это очень важный посыл движения к миру», — сказала Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что многие государства и общественные деятели активно выступают против агрессивной политики коллективного Запада, который, по ее словам, способствует эскалации конфликтов, в том числе через поставки вооружений и «поддержку террористических действий».

«Понимая к чему подталкивает коллективный Запад всю планету, многие более активно вступают в поддержку мира, мирного сценария и мирного урегулирования», - добавила Захарова.

Особую благодарность дипломат выразила Турции и лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за инициативу и усилия в продвижении мирного диалога между Украиной и Россией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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