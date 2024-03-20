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Москва грозит Токио последствиями
Россия предупредила Японию о возможных последствиях передачи США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться в Украине, заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий
Москва грозит Токио последствиями
ЗРК Patriot / Photo: Reuters
20 марта 2024 г.

«Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения — ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, — прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — сказал Жесткий.

Дипломат добавил, что такое содействие «дальнейшей накачке ВСУ вооружениями будем однозначно расцениваться как соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв».

Представитель МИД России упомянул, что российское министерство пригласило на разъяснительный брифинг руководителя отдела по России в японском МИД, находящегося в тот период в Москве, для обсуждения обстановки вокруг Украины.

В японском посольстве в Москве после встречи посла Акиры Муто с замглавы МИД России Андреем Руденко отметили, что использование этих ракет в Украине не планируется.

В конце декабря 2023 года Белый дом сообщил, что Токио передаст США ракеты для ЗРК Patriot. По мнению Вашингтона, такое решение будет способствовать безопасности Японии и внесет вклад в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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