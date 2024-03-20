Республиканцы Палаты представителей Конгресса США обсуждают возможность приглашения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат.

СNN ссылаясь на свои источники также сообщает, что Нетаньяху выступит в среду с видеообращением в Сенате Конгресса США.

Инициатива рассматривается в качестве ответа на критические замечания лидера демократов в Сенате Чака Шумера по поводу действий правительства Нетаньяху после вторжения Израиля в сектор Газа.

Шумер заявил, что израильское правительство «более не отвечает требованиям израильского народа», поскольку «мир кардинально изменился».

Портал Axios сообщает, что предложение о приглашении обсуждалось на закрытой встрече республиканцев, где рассматривались способы поддержки Израиля и противодействия Шумеру.

Джек Рид, председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил США, поддержал Шумера и отметил, что положение Нетаньяху кажется сложным.

«Нетаньяху знает, что при проведении выборов он проиграет. Он также опасается, что в случае, если не будет проведена судебная «реформа», он вполне может оказаться в тюрьме», - отметил Рид.

Напомним, в ответ на критику Шумера израильская партия «Ликуд» призвала сенатора уважать правительство Израиля.