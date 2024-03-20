Судебная инстанция Сассари на Сардинии 2 июля пригласила Мелони выступить с показаниями на процессе против двух мужчин, обвиняемых в публикации видео, где на актрис было наложено лицо Мелони, создавая иллюзию ее участия в съемках.

Обвиняемыми являются мужчина 40 лет и его отец, которому 73 года. Старший из подсудимых запросил возможность заменить судебное разбирательство общественно полезными работами. Суд рассмотрит это ходатайство на следующей неделе.

По утверждению адвоката Мелони, в случае получения компенсации, она намерена передать эти средства в благотворительный фонд Министерства внутренних дел Италии, поддерживающий женщин, пострадавших от насилия.

Видеоматериалы находились на американском сайте для взрослых и были доступны в интернете на протяжении нескольких месяцев. Их опубликовали до того, как Мелони стала главой итальянского кабинета министров в 2022 году.

Европейский парламент ранее утвердил законопроект об ИИ, целью которого является обеспечение безопасности и защиты основных прав личности.

В январе было объявлено о планах Европейской комиссии учредить Европейское агентство по искусственному интеллекту.

До этого Германия, Франция и Италия согласовали подходы к будущему регулированию искусственного интеллекта.