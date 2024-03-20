Заместитель главы министерства Михал Колодзейчак в пресс-релизе уточнил, что данное решение будет действовать до заключения соглашения о торговых правилах между Польшей и Украиной. По его словам, это позволит защитить польский рынок.

«Сегодня самое главное - выработать правила торговли между Польшей и Украиной», — заметил представитель министерства.

Ведомство планирует обратиться к Совету министров Польши с предложением остановить транзит указанных продуктов.

«Все чувствительные продукты должны быть заблокированы», — отмечается в пресс-релизе министерства.

Польские СМИ указывают на то, что запрет транзита украинской агропродукции начнется с 1 апреля. Среди прочих договоренностей фигурируют меры по обеспечению целевого распределения субсидий для фермеров, а также предстоящие корректировки в рамках «Зеленого курса» Европейского Союза.

Введенный в 2022 году режим беспошлинной торговли между Украиной и ЕС привел к перенаправлению значительной части украинского агроэкспорта в страны Европы. Это в свою очередь привело к накоплению недорогих аграрных товаров из Украины в приграничных государствах.

Данная ситуация стала причиной возмущений среди местных аграриев. Особенно остро последствия нового режима торговли ощутили на себе сельскохозяйственные сектора таких стран, как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Реакцией на кризис стали специальные меры Еврокомиссии и последующие национальные запреты на импорт украинской агропродукции, вызвавшие жалобу Киева в ВТО.

Тема торговых ограничений будет одной из ключевых на предстоящих переговорах между Украиной и Польшей в Варшаве 28 марта.