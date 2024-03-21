Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американским сенаторам-республиканцам, что Израиль продолжит операцию по нейтрализации движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сенаторы рассказали журналистам после видеоконференции Нетаньяху с ними во время обеда для республиканцев.

Сенатор Джим Риш подчеркнул решимость Нетаньяху, заявив, что тот «собирается сделать то, что обещал — довести дело до конца».

За неделю до этого Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, в своей речи раскритиковал Нетаньяху за чинимые им препятствия на пути к миру и выступил за проведение новых выборов в Израиле.

По словам сенатора Джона Баррассо, в ходе беседы обсуждались последние новости о конфликте и ситуация с заложниками.

«Мы сказали ему, что Израиль имеет полное право защищать себя, и он ответил, что именно это они и продолжают делать», — отметил Баррассо.

Ранее в тот же день Майк Джонсон, спикер Палаты представителей от республиканцев, упомянул о том, что рассматривает возможность приглашения Нетаньяху выступить перед Конгрессом.

Представитель Шумера отметил, что Нетаньяху предложил пообщаться и с демократами, но Шумер отказался.

«Я глубоко забочусь об Израиле и его долгосрочном будущем. Когда вы делаете этот вопрос предвзятым, вы вредите делу помощи Израилю», — сказал Шумер.

Тем временем усиливаются призывы демократов к президенту Байдену об оказании давления на Израиль, чтобы решить гуманитарный кризис в Газе.