Лидеры стран Евросоюза соберутся 21 и 22 марта на двухдневный саммит в Брюсселе. Главной темой станет оборона ЕС на фоне продвижения России в Украине и опасения, что Москва не остановится на достигнутом. На встрече также планируется обсудить конфликты в других регионах, расширение ЕС и проблему миграции.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил накануне с резким обращением к странам ЕС, предложив перейти к позиции «военной экономики».

«Если мы не сможем оказать Украине адекватную поддержку в борьбе с Россией, наша собственная безопасность окажется под угрозой. Подготовка к войне - необходимое условие для мира», — написал Мишель в недавней статье.

Кристи Райк из Эстонского международного центра обороны и безопасности приветствовала высказывания Мишеля, признав значительный сдвиг в позиции ЕС в отношении обороны. Она признала реальную возможность поражения Украины и вытекающую из этого прямую угрозу для Европы, подчеркнув необходимость готовности к такому исходу.

Широко приветствовалась и идея Мишеля о перераспределении прибыли от замороженных российских активов на вооружение для Украины, но для его принятия требуется единогласное одобрение.

В рамках совместных усилий более десятка стран-членов ЕС выступили за то, чтобы Европейский инвестиционный банк пересмотрел свою политику оборонных инвестиций, разрешив финансирование производства боеприпасов и оружия. Недавно Брюссель санкционировал выделение дополнительных 5,4 млрд долларов на поддержку обороны Украины.

Аналитики отмечают сдвиг в оборонной риторике Европы, выступающей за увеличение расходов на оборону и стратегическое переосмысление в отношений с Россией.

Хотя Германия сохраняет осторожность, она продолжает оставаться одним из главных военных сторонников Украины. Консенсус среди членов ЕС и НАТО склоняется к тому, чтобы достичь и, возможно, превысить целевые показатели расходов на оборону, что знаменует собой значительный отход от эпохи после Холодной войны в сторону готовности противостоять крупномасштабным военным вызовам.