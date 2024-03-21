В четверг рано утром Киев подвергся сильнейшему за последние несколько недель обстрелу российскими ракетами. Ранено по меньшей мере 13 человек, повреждены несколько жилых домов и промышленных объектов. Об этом сообщают местные власти.

Сергей Попко, глава городской военной администрации, заявил, что системы ПВО в Киеве и его окрестностях перехватили около трех десятков российских ракет, включая баллистические. Он добавил, что сообщений о погибших не поступало.

Взрывы заставили жителей украинской столицы проснуться около пяти утра, когда системы ПВО пришли в действие. Воздушная тревога закончилось в 6:10 утра.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что обломки ракет, сбитых системами ПВО, упали в разных частях города, вызвав пожары по меньшей мере в трех жилых домах и на парковках. По его словам, на помощь пострадавшим были направлены спасатели. Сообщается о госпитализации двух человек.

Сообщалось, что в Подольском районе, где расположены промышленные объекты, по которым прежде наносились удары, поднимался шлейф черного дыма. По словам Кличко, в этом районе произошел пожар на электроподстанции.