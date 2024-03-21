Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию в иракском районе Кандиль, в результате который был нейтрализован особо опасный террорист РКК Барзан Хесензаде.

Террорист, известный под позывным «Толхилдан Кандиль», был известен своей активной ролью в координации иранского направления молодежного крыла РКК с 2016 года. По словам источников в службах безопасности, Хесензаде отвечал за вербовочную деятельность организации и имел тесные связи с высшим руководством РКК, включая Джемиля Байыка и Дурана Калкана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что этим летом будет полностью обеспечена безопасность границы с Ираком.

Стоит отметить, что РКК признана террористической организацией Турцией, США и Европейским союзом.

С момента первого нападения в 1984 году от рук этой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности и 6800 мирных жителей.

Несмотря на усилия Анкары по урегулированию конфликта, с 2015 года РКК возобновила вооруженные нападения, пытаясь переложить ответственность за преступления на свои ответвления, такие как PYD и YPG в Сирии и PJAK в Иране.