Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил использовать новый пирс, построенный США в секторе Газа, для депортации палестинцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает израильский канал Kan.

В начале марта США сообщили о планах военных построить «временный» плавучий док у побережья Газы, чтобы облегчить доставку помощи. Доставлять гуманитарные грузы планируется через Кипр. «Временный пирс позволит значительно увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей ежедневно в Газу», — заявил президент США Джо Байден.

Выступая на закрытом заседании Комитета по иностранным делам Кнессета, Нетаньяху предположил, что порт также можно использовать для высылки палестинцев из Газы. По данным Kan, Нетаньяху отметил, что «нет никаких препятствий» для того, чтобы палестинцы покинули сектор Газа, кроме нежелания других стран их принимать.

Это заявление не бьется с фактами: Израиль заблокировал все пункты въезда/выезда из Газы, а также установил КПП между севером и югом сектора. Израильские солдаты не пропускают палестинцев на север, открывая огонь по всем, кто пересечет условную границу.

Палестинцы пришли в ярость от предложения Нетаньяху, заявив, что оно подразумевает планы массовой депортации из сектора Газа. «Он никогда не отказывался от своей мечты о полной этнической чистке палестинцев в Газе», — написал лидер партии «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути.

В октября ряд министров из кабинета Нетаньяху открыто призывали выслать всех жителей Газы в Синайскую пустыню. Власти Египта после этого заявили, что не допустят депортации палестинцев. Израиль также отрицает ограничение на ввоз помощи в сектор Газа, утверждая, что ООН несет ответственность за блокирование доставки помощи. Однако это заявление также неоднократно опровергалось как ООН, так и западными странами, включая США.

Агентства ООН по оказанию гуманитарной помощи 20 марта предупредили, что жителям северных районов Газы угрожает массовый голод, они находятся на грани голодной смерти. Однако Израиль по-прежнему ограничивает ввоз продовольствия на север сектора.