Министерство обороны РФ 20 марта отчиталось, что российские солдаты оттеснили украинскую армию. В ближайшее время Москва намерена усилить свои вооруженные силы. Для этого до конца года будут созданы две новые армии, 14 дивизий и 16 бригад. Минобороны сформирует Московский и Ленинградский военные округа.

Россия контролирует чуть меньше одной пятой части Украины. В своей речи после подведения итогов выборов Владимир Путин отметил, что приказал ВС РФ продвигаться дальше и не исключил создание «санитарной зоны» в Харьковской области.

Москва в середине февраля захватила стратегический город Авдеевка на востоке Украины. «Группы российских войск продолжают выдавливать противника с занимаемых позиций, — заявил министр обороны Сергей Шойгу. — Объединенная группировка войск продолжит развивать достигнутые успехи и увеличивать огневое воздействие на вражеские цели».

По словам Шойгу, Россия набрала сотни тысяч контрактников, из которых будут сформированы две новые армии и 30 формирований.

Главы американских спецслужб на прошлой неделе во время выступления в Конгрессе отметили, что предстоящие месяцы станут решающими для Украины. Киеву нужно больше оружия от своих западных союзников, чтобы избежать дальнейших неудач на поле боя.

Министр обороны США Ллойд Остин 19 марта заявил, что выживание Украины находится под угрозой. Поддержка со стороны Вашингтона была приостановлена из-за политических споров перед президентскими выборами в США в ноябре.

На фоне неудач на фронте Украина обсуждает новый закон о мобилизации 500 тыс. человек. Киев столкнулся с нехваткой боеспособных войск, кроме того серьезно пострадал моральный дух солдат из-за отхода из Авдеевки.

Перед президентскими выборами в России 15–17 марта Украина активизировала атаки, обстреливая приграничные районы России, атакуя нефтеперерабатывающие заводы и используя диверсионные группы, чтобы попытаться прорвать границу в Белгородской области.

Шойгу уточнил, что безопасность на российских правительственных и других объектах была усилена, а противовоздушная оборона укреплена. По его словам, за три дня выборов (15-17 марта) Россия сбила 419 украинских беспилотников и 67 ракет. Путин заявил, что Россия накажет Украину за нападения во время выборов. 21 марта РФ нанесла массированный удар по Киеву — впервые за последние 44 дня.