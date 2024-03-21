На недавних президентских выборах российские граждане, проживающие в Приднестровье, регионе на востоке Молдовы, продемонстрировали значительно более низкую явку на выборах, чем в предыдущие годы. Этоо свидетельствует о заметных изменениях в политической активности этой группы населения.

Население Приднестровья составляет 350 тыс. человек, и хотя 97 % из них имеют молдавские паспорта, более половины являются гражданами РФ, которые традиционно отдавали свои голоса за Путина. В понедельник власти Приднестровья сообщили о самом низком уровне участия в президентских выборах в России за последние 18 лет. В воскресенье проголосовали около 46 тыс. российских граждан, что составляет лишь пятую часть избирателей сепаратистского региона, по сравнению с более чем 73 тыс. шесть лет назад.

Количество избирательных участков на российских выборах в Приднестровье, известном как зона первого «замороженного конфликта» на постсоветском пространстве, сократилось до шести с более чем двадцати в прошлые десятилетия.

Министерство иностранных дел Франции в понедельник осудило Москву за открытие избирательных участков в Приднестровье «без согласия» молдавских властей. Посольство США в Кишиневе также осудило это как очередное свидетельство того, что «Кремль не уважает нейтралитет, суверенитет и территориальную целостность» Молдовы.

Молдавские аналитики полагают, что низкая явка свидетельствует о «необратимой» тенденции разворота региона от РФ, катализатором которого стало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Считается также, что проевропейская политика Майи Санду оказала влияние на позицию региона, в том числе экономическую, ориентируя его на связи с ЕС и отказ от традиционной зависимости от России.