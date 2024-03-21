ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Киев после долгого перерыва атаковали российские ракеты
Россия нанесла первый за несколько недель мощный ракетный удар по Киеву. В результате ранения получили 10 человек. Повреждены несколько жилых домов и промышленных объектов. В Киеве и в ближайших к столице районах силы ПВО сбили около 30 ракет, сообщили в военной администрации города. Российские и украинские военные обстрел пока не комментировали. #trtнарусском #украина #война #россия #атака #ракета #киев #москва #ракетныйудар #ранение #пво #обстрел #военные #trtrussian
титиьти / Others
21 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us