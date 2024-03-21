Киев после долгого перерыва атаковали российские ракеты

Россия нанесла первый за несколько недель мощный ракетный удар по Киеву. В результате ранения получили 10 человек. Повреждены несколько жилых домов и промышленных объектов. В Киеве и в ближайших к столице районах силы ПВО сбили около 30 ракет, сообщили в военной администрации города. Российские и украинские военные обстрел пока не комментировали. #trtнарусском #украина #война #россия #атака #ракета #киев #москва #ракетныйудар #ранение #пво #обстрел #военные #trtrussian