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Белгородская область: объявлена эвакуация
Власти приграничного района Белгородской области опубликовали призыв к эвакуации
Белгородская область: объявлена эвакуация
Белгородская область / Photo: AP
21 марта 2024 г.

Власти граничащего с Украиной Грайворонского района призвали жителей приграничных населённых пунктов покинуть свои дома.

«Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории», - обратился глава округа Геннадий Бондарев к жителям в публикации в социальных сетях, пообещав организовать отъезд желающих.

По его словам, жителей Грайворонского района готовы принять в Ярославской области. Бондарев уточнил, что призыв адресован только жителям приграничных сел. Их названия в сообщении не уточнены.

Накануне белгородские власти ограничили въезд в населенные пункты Козинка, Глотово, Гору-Подол и в районный центр Грайворон, который недавно подвергся обстрелу — сообщалось о гибели двух человек.

В селе Козинка шли бои последние несколько дней. Министерство обороны РФ заявляло, что населённый пункт находится под полным российским контролем.

На прошлой неделе воюющие на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» и другие формирования, состоящие предположительно из граждан РФ, сообщили о начале «ограниченной» военной операции на территории приграничных Белгородской и Курской областей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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