Жалобы со стороны западных дипломатов вынудили Украину закрыть список «спонсоров войны». Решение было принято после встречи представителей МИД Украины и дипломатов из более чем 10 стран, включая США, Китай, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию, а также представителей ЕС.

На веб-портале правительства появилось уточнение, что многие партнеры Украины «‎выразили обеспокоенность»‎ по поводу «отсутствия правовой основы для существования списка «международных спонсоров войны».

С 2022 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции вело веб-портал, где перечисляло компании, продолжающие вести бизнес в России или «косвенно помогающие или способствующие военным усилиям России».

В списке в разное время были крупные корпорации, такие как PepsiCo, P&G, Yves Rocher, Unilever, Metro, Nestle, Auchan и Xiaomi.

Проект был частью многосторонней стратегии Киева по оказанию давления на западные корпорации, чтобы они разорвали связи с Москвой в знак солидарности с Украиной.

19 марта правительство в Киеве объявило, что будет создан более нейтральный Государственный реестр санкций, курируемый Советом национальной обороны и безопасности Украины. Как уточнили в правительстве, Киев учел «негативное влияние этого списка на принятие важных решений по прекращению российской агрессии».

Министерство юстиции Украины в конечном итоге согласилось, что «неприемлемо распространять такую информацию от имени государства без решения юридических вопросов». Список имел и реальные негативные последствия для Украины. Так, в декабре Австрия отказалась поддержать 12-й раунд санкций ЕС против России, потребовав, чтобы Киев исключил австрийский Raiffeisen Bank International из черного списка.

Украина в итоге уступила, после чего Вена сняла свое вето на санкционный пакет. Резко против украинской инициативы выступил и Китай. В феврале власти КНР потребовали от Киева исключить свои компании из списка. «Китай решительно выступает против включения китайских предприятий в соответствующий список и требует, чтобы Украина немедленно исправила свои ошибки и устранила негативные последствия», — заявил представитель Министерства иностранных дел Китая.