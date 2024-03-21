Ирак рассматривает РКК как террористическую организацию, представляющую угрозу безопасности арабской республики. Потому власти в Багдаде положительно отнеслись к турецкой инициативе создать единый оперативный центр для сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом заявили представители Министерства национальной обороны Турции.

«В Багдаде прошел второй раунд переговоров, начавшихся в декабре. Продолжается разработка стратегического рамочного документа, который планируется подписать между двумя странами‎»‎, — уточнили в силовом ведомстве.

Там отметили: один из вопросов, который Турция хочет включить в этот документ, — создание Совместного оперативного центра. Технические детали функционирования центра будут определены после подписания рамочного документа.

Благодаря этой инициативе Анкара и Багдад будут плотнее взаимодействовать в области борьбы с терроризмом и обеспечения охраны границ.

Если раньше операции турецких сил безопасности против террористов РКК в Ираке были ограниченными, то теперь они проводятся на постоянной основе, уточнили в Минобороны Турции. Там подчеркнули: операции против террористов позволили устранить угрозу на 30-40 км вглубь иракской территории от границы Турции.

Главная цель Анкары, как уточнили в силовом ведомстве, — создать безопасную зону, чтобы устранить террористическую угрозу. С помощью двусторонних проектов в сфере транспорта и энергетики и Турция, и Ирак намерены добиться развития региона.

Представители двух стран также обсудили другие темы, в частности сотрудничество в сфере энергетики и в торговле. Турция остается крупнейшим торговым партнером Ирака. При этом в Минобороны Турции уточнили, что ведут переговоры о гораздо более широком взаимодействии с арабской республикой.

14 марта Турция и Ирак заключили знаковую сделку по безопасности, которая охватывает как борьбу с терроризмом, так и экономические проекты. Стороны договорились построить крупный торговый маршрут и перезагрузить проект ключевого нефтяного трубопровода, проходящего от Северного Ирака до побережья Турции.