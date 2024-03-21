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ЦБ Турции объявил ключевую ставку
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции поднял ключевую ставку на 500 базисных пунктов до уровня 50%
ЦБ Турции объявил ключевую ставку
ЦБ Турции объявил ключевую ставку / Others
21 марта 2024 г.

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики собрался под председательством председателя ЦБ Фатиха Карахана.

На заседании было решено увеличить ключевую ставку на 500 базисных пунктов до 50%.

Основная тенденция месячной инфляции в феврале оказалась выше ожиданий, во многом из-за инфляции в сфере услуг. Снижение импорта товаров потребления и золота способствовало улучшению текущего баланса, тогда как другие краткосрочные показатели указывают на устойчивость внутреннего спроса. Резкость инфляции в сфере услуг, инфляционные ожидания, геополитические риски и инфляция цен на продовольствие поддерживают инфляционное давление.

В сообщении регулятора говорится, что комитет внимательно следит за соответствием инфляционных ожиданий и ценообразования прогнозам, а также за влиянием роста заработной платы на инфляцию.

Учитывая ухудшение инфляционных перспектив, комитет принял решение об увеличении ключевой ставки. Строгая денежно-кредитная политика будет проводиться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное и устойчивое снижение основной тенденции месячной инфляции и ожидания инфляции не приблизятся к прогнозируемому диапазону. В случае ухудшения инфляции денежно-кредитная политика будет ужесточена, говорится в заявлении регулятора.

В ЦБ отметили, что решительная денежно-кредитная политика способствует балансу внутреннего спроса, реальной ревальвации турецкой лиры и улучшению инфляционных ожиданий. Это в свою очередь снизит основную тенденцию месячной инфляции и обеспечит дезинфляцию во второй половине 2024 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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