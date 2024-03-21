Пекин подвергается беспрецедентному давлению со стороны США и ЕС, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, комментируя отказ некоторых китайских банков принимать платежи из России.

«Безусловно, беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику продолжается, в том числе в контексте отношений с нами», — заявил Песков журналистам во время ежедневной телефонной конференции.

«Это, конечно, создает определенные проблемы, но не может стать препятствием для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений (с Китаем)», — сказал он, добавив, что Россия и Китай способны преодолеть такие препятствия.

В январе российские предприниматели обратили внимание на проблемы с расчетами с китайскими банками. Соединенные Штаты угрожают банкам вторичными санкциями за содействие торговле с Россией.

Газета «Известия» в четверг сообщила, что китайские банки Ping An Bank и Bank of Ningbo приостановили обработку платежей из России в китайской валюте. Газета также сообщила, что DBS Bank, Great Wall West China Bank и China Zheshang Bank ввели некоторые ограничения на операции с Россией.

Россия стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Китай после ухода с рынка Европы. Европейские страны ввели широкомасштабные санкции против Москвы после начала войны в Украине в 2022 году.