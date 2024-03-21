Премьер-министр Франции Габриэль Атталь высказал резкую критику в адрес России и Азербайджана, обвинив первую в желании «наказать Армению за ее стремление к миру и уважение к собственному суверенитету», — передает слова дипломата Le Figaro.

Атталь указал, что «Россия хочет наказать Армению за то, что она выбрала путь борьбы с безнаказанностью, присоединившись к Международному уголовному суду, и потому, что Армения просто выбрала путь демократии и правового государства».

Кроме того, французский премьер раскритиковал отношение России к ситуации в Карабахе, упрекнув ее в неосуждении действий Азербайджана. Он также обвинил РФ в возникновении «гуманитарного кризиса».

Также премьер-министр Франции заявил, что Азербайджан должен покинуть так называемые «оккупированные позиции Армении».

«Наша задача — помочь Армении защитить себя. Франция будет рядом с Арменией», — сказал он.

В ответ на критику пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что обвинения Франции «абсурдны», и указал ей на длительный период армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий. Азербайджанский дипломат потребовал от Парижа не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить провокационные заявления.

Также представитель МИД подчеркнул, что действия Азербайджана соответствуют международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН.

«Напоминаем премьеру Франции, который осудил антитеррористические меры Азербайджана против остатков ВС Армении на собственной суверенной территории и обвинил нашу страну в якобы оккупации армянских территорий, что действия азербайджанской стороны не противоречат нормам и принципам международного права, а также принятым ранее резолюциям Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является Франция», — говорится в комментарии.