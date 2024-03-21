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У дипломатов РФ проблемы
За неделю российских дипломатов выслали из четырех европейских стран
У дипломатов РФ проблемы
У дипломатов РФ проблемы / Photo: Reuters
21 марта 2024 г.

МИД Словении объявило российского дипломата персоной нон грата и заявило, что сотрудник посольства РФ «осуществляет деятельность, не соответствующую его дипломатическому статусу». Дипломат должен покинуть страну до 28 марта.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали ответные меры.

Это уже четвертый за неделю случай высылки российских дипломатов из стран Европы. Во вторник Эстония заявила о высылке дипломата из посольства России в Таллине, обвинив диппредставительство во вмешательстве во внутренние дела страны.

«Российское посольство неприемлемым образом вмешивается во внутренние дела Эстонии», — говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

В тот же день неназванный дипломат РФ был выслан из Кишинева, как сообщалось, в качестве протеста против открытия российских избирательных участков на территории Молдовы.

Затем МИД Австрии объявило в среду двух российских дипломатов персонами нон грата, потребовав от них покинуть Австрию до 19 марта. Министерство не сообщало подробностей о причинах высылки дипломатов из страны. В официальном заявлении австрийское министерство обвинило двух дипломатов в совершении «действий, несовместимых с их дипломатическим статусом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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