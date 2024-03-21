Экс-представитель ООН: Агрессия Израиля в Газе — первый в мире геноцид в прямом эфире

Израильское вторжение в сектор Газа — это «первая трансляция геноцида в прямом эфире» и «единственная война в истории, жертвам которой некуда бежать», считает бывший представитель ООН Крис Ганнесс. Комментируя прекращение финансирования БАПОР, Ганнесс говорит, что США и Великобритания «не только поддерживают геноцид, но и уничтожают организацию, занимающуюся последствиями этого геноцида». #trtнарусском #палестина #геноцид #прямойэфир #израиль #оон #палестинцы #газа #секторгаза #война #бапор #великобритания #trtrussian