ПОЛИТИКА
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Экс-представитель ООН: Агрессия Израиля в Газе — первый в мире геноцид в прямом эфире
Израильское вторжение в сектор Газа — это «первая трансляция геноцида в прямом эфире» и «единственная война в истории, жертвам которой некуда бежать», считает бывший представитель ООН Крис Ганнесс. Комментируя прекращение финансирования БАПОР, Ганнесс говорит, что США и Великобритания «не только поддерживают геноцид, но и уничтожают организацию, занимающуюся последствиями этого геноцида». #trtнарусском #палестина #геноцид #прямойэфир #израиль #оон #палестинцы #газа #секторгаза #война #бапор #великобритания #trtrussian
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21 марта 2024 г.
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