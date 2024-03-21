В Кыргызстане варят сумаляк в честь праздника весны Навруз

В Кыргызстане, как и во всех странах в Центральной Азии, сегодня отмечают Навруз — праздник прихода весны и Нового года по солнечному календарю. В эти дни принято ходить друг к другу в гости. На улицах устраивают народные гулянья, праздничные базары и спортивные состязания, сажают молодые деревья. А дехкане с этого дня приступают к полевым работам. Традиционное для Навруза блюдо — сумаляк, которое готовят целые сутки. #trtнарусском #кыргызстан #навруз #весна #сумаляк #еда #праздниквесны #центральнаяазия #новыйгод #праздник #гулянье #блюдо #trtrussian