Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил серьезную обеспокоенность по поводу возможного размещения иностранных военных контингентов на территории Украины.

«Отправление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями», — заявил Песков.

Песков подчеркнул отсутствие точной информации относительно таких решений со стороны европейских стран, призвав подождать подтверждения данных. Этот комментарий последовал после «неопределенности» президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможности отправки западных сухопутных войск в Украину.

Ранее глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин упомянул, что, по сведениям Москвы, численность возможного контингента может достигать 2 тыс. человек.

Министерство обороны Франции опровергло заявления российской разведки. Оборонное ведомство обвинило руководство российской разведки в распространении недостоверной информации, указывая на утверждения как на очередной пример целенаправленного использования Россией дезинформации.

При этом ранее Песков выразил мнение, что высказывания Макрона о военной поддержке Украины были весьма последовательны и исключил вероятность неверного толкования его слов. «<…> вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе», — отметил Песков.

Песков отметил, что в Кремле продолжают тщательно следить за развитием ситуации вокруг возможного размещения иностранных военных сил в Украине.