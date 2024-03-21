ПОЛИТИКА
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Пациент с беспроводным чипом в мозгу сыграл в шахматы силой мысли
Компания Илона Маска Neuralink показала, как пациент с парализованной рукой, в мозг которого впервые внедрили беспроводной чип, играет в шахматы силой мысли. По словам 29-летнего мужчины, чип уже изменил его жизнь. Технология, в частности, поможет в лечении инсультов, эпилепсии и болезни Альцгеймера. #trtнарусском #илонмаск #силамысли #чип #чипвмозгу #шахматы #мозг #технологии #пациент #инсульт #эпилепсия #альцгеймер #trtrussian
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21 марта 2024 г.
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