Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед сторонниками на митинге в Кайсери поздравил граждан с наступившим Наврузом.

«Сегодня, 21 марта, как известно, отмечается праздник Навруз. Прежде всего, хотел бы поздравить с этим праздником весь наш народ, включая жителей Кайсери, а также всех наших братьев и сестер, где отмечается Навруз. Желаю, чтобы Навруз, который празднуется на обширной территории от Центральной Азии до Балкан, прошел благоприятно», — выразил свои поздравления глава государства.

Глава государства поделился достижениями турецкого правительства в области экономики, отметив, что за 21 год экономика страны выросла в 3 раза. Президент Эрдоган пообещал не останавливаться на достигнутом и удвоить ВВП в будущем: «Теперь наша цель — в предстоящий период увеличить нашу экономику в 2 раза и вывести ее на достойное место среди сильнейших экономик мира. С позволения Аллаха, у нас есть знание, мудрость и решимость сделать это».

«Поздравляю вас с Рамаданом, к середине которого мы потихоньку приближаемся. Да поможет Аллах нашим братьям и сестрам в Газе и других частях мира, которые пытаются провести ифтар и сухур под притеснением в это благословенное время», — заявил президент Турции.

Глава государства на митинге также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Лицо, известное как Нетаньяху, мы поручаем воле нашего Господа под Его величественным именем «Каххар» (в переводе с арабского «Всемогущий» - ред.). Пусть наш Господь обрушит его и приведет к краху. Наш долг — прилагать все возможные усилия для помощи нашим братьям, а также осознавать и ценить безопасность, мир и блага, предоставленные нам», — отметил турецкий лидер.