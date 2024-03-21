БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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США против Apple
Министерство юстиции США обвиняет Apple в монополизации рынка смартфонов и подавлении конкуренции
США против Apple
Apple / Фото: Reuters / Others
21 марта 2024 г.

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало иск против технологического гиганта Apple, обвинив его в создании монополии на рынке смартфонов и подавлении конкуренции.

В иске, направленном в федеральный суд Нью-Джерси, утверждается, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением в отношении iPhone, вводя «ряд изменчивых правил» для ограничения конкуренции.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил: «Apple подрывает приложения, продукты и услуги, которые иначе сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone и снизили бы затраты для потребителей и разработчиков». Он подчеркнул, что без противодействия технологическому гиганту Apple продолжит усиливать свою монополию.

Apple категорически отрицает обвинения и намерена активно защищаться. Представитель компании Фред Сайнс комментирует: «Иск неверен с точки зрения фактов и закона. Этот иск ставит под угрозу нашу идентичность и основополагающие принципы, благодаря которым продукция Apple выделяется на рынке с жесткой конкуренцией».

Это третий иск, поданный Минюстом США против Apple с 2009 года, и первый антимонопольный иск против компании при текущей администрации президента Джо Байдена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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