Республиканцы Палаты представителей инициировали идею приглашения Биньямина Нетаньяху для выстпуления перед Конгрессом, что встретило скептическую реакцию демократов.

Этот шаг воспринимается как попытка создать явную оппозицию с демократами после того, как лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер (из штата Нью-Йорк) выразил резкую критику в адрес израильского лидера.

После закрытой встречи с республиканцами спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил: «Сегодня утром у меня был длинный разговор с ним [Нетаньяху]. <...> Мы планируем рассмотреть эту возможность».

Тем не менее выступление вряд ли состоится без одобрения президента Байдена и Шумера.

Конгрессмен-демократ Джаред Московиц высказал свои опасения, напомнив о спорном выступлении Нетаньяху в Конгрессе в 2015 году: «Мы помним, к чему это привело, когда это использовалось как повод для поляризации <...>. Меня беспокоит, что Израиль становится объектом партийной борьбы».

В то же время некоторые демократы видят в потенциальном выступлении возможность для прямого диалога с Нетаньяху. Марк Покан, демократ из штата Висконсин, поделился своим видением ситуации, сказав, что «был бы рад задать вопросы Нетаньяху».

Конгрессмен-демократ Грег Лэндсман (Огайо) подчеркнул важность двухпартийного подхода в отношениях между Израилем и США: «Необходимо сохранять стратегические отношения между нашими странами на двухпартийном уровне. <...> Превращение Израиля в объект политической борьбы является вредным и вызывает тревогу».

Ранее лидер большинства в Сенате США Чак Шумер остро раскритиковал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его роль в войне в Газе и призвал Израиль провести досрочные выборы. Шумер, самый высокопоставленный еврейский чиновник в истории США, заявил, что Нетаньяху «потерял свой путь» в связи с бомбардировками Газы и растущим гуманитарным кризисом. Он также отметил, что Нетаньяху является одним из препятствий на пути к двухгосударственному решению, которого придерживаются Соединенные Штаты.

Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на слова Чака Шумера. В интервью CNN Нетаньяху назвал выступление Шумера «полностью неуместным». Он подчеркнул, что замена избранного руководства в демократической стране — это внутреннее дело Израиля, и он не считает свою страну «банановой республикой». Нетаньяху также заявил, что большинство израильтян поддерживают политику его правительства, и если Шумер выступает против этой политики, то он противостоит народу Израиля.

Президент Джо Байден и другие высокопоставленные чиновники США все чаще выражают критику в адрес израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за гуманитарного кризиса и большого числа гражданских жертв в Газе.