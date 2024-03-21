Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 21 марта, на саммите ЕС в Брюсселе подчеркнул, что Европейский союз не участвует в конфликте в Украине и не намерен отправлять своих граждан воевать за Донбасс.

«Мы не должны преувеличивать, война не неизбежна. <…> Мы живем мирно, мы поддерживаем Украину. Мы не часть этой войны», — заявил он, призывая не создавать лишней паники среди населения.

Боррель уточнил: «Неизбежна необходимость помогать Украине. Речь не идет о том, чтобы идти умирать за Донбасс. Речь идет о том, чтобы помогать украинцам не быть убитыми на Донбассе. Или не быть убитыми в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам».

В ответ на его слова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала язвительный комментарий. «Потому что мертвые не умирают дважды», — отметила она в своем Telegram-канале.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск в Украину. Он отметил, что в настоящее время в Европе нет единого соглашения относительно этой меры, «но в будущем ничего нельзя исключать».