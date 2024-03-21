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Европейцы не будут «умирать за Донбасс»
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок не станет отправлять граждан «умирать за Донбасс». Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявления дипломата
Европейцы не будут «умирать за Донбасс»
Жозеп Боррель / Фото: Reuters / Others
21 марта 2024 г.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 21 марта, на саммите ЕС в Брюсселе подчеркнул, что Европейский союз не участвует в конфликте в Украине и не намерен отправлять своих граждан воевать за Донбасс.

«Мы не должны преувеличивать, война не неизбежна. <…> Мы живем мирно, мы поддерживаем Украину. Мы не часть этой войны», — заявил он, призывая не создавать лишней паники среди населения.

Боррель уточнил: «Неизбежна необходимость помогать Украине. Речь не идет о том, чтобы идти умирать за Донбасс. Речь идет о том, чтобы помогать украинцам не быть убитыми на Донбассе. Или не быть убитыми в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам».

В ответ на его слова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала язвительный комментарий. «Потому что мертвые не умирают дважды», — отметила она в своем Telegram-канале.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск в Украину. Он отметил, что в настоящее время в Европе нет единого соглашения относительно этой меры, «но в будущем ничего нельзя исключать».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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