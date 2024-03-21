В четверг на саммите Европейского Союза в Брюсселе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров ЕС проявлять уважение к международному праву в Газе, сопоставимое с тем, что они выказывают в отношении Украины.

«Основной принцип международного гуманитарного права — это защита гражданского населения. Мы должны придерживаться принципов как в Украине, так и в Газе без двойных стандартов», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее Продовольственная организация ООН предупредила о неизбежном голоде в северной части Газы. Несмотря на критическую ситуацию с голодом в эксклаве, Израиль анонсировал планы по наземному наступлению на Рафах. Ситуация усугубляется тем, что свыше миллиона мирных палестинцев нашли убежище от боевых действий в Рафахе.

Европейский Союз долгое время испытывает разногласия в отношении вторжения Израиля в сектор Газа. Блок сейчас находится под возрастающим давлением из-за неспособности недвусмысленно потребовать от Израиля прекратить огонь на фоне роста числа жертв в Газе, которое уже приблизилось к 32 тыс. человек.

Вместе с тем продолжающееся российское вторжение в Украину однозначно воспринимается со стороны блока как экзистенциальная угроза. ЕС активно оказывает Украине поддержку, инвестируя миллиарды евро в военную помощь и поддержку экономики страны.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар обратил внимание на проблему двойных стандартов в подходах Европы к Украине и Палестине, подчеркнув, что это может подорвать усилия по поддержке Киева. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал обстановку в Газе как «крах человечества», вызванный именно бомбардировками, а не стихийными бедствиями.

Текущая ситуация в Газе остается крайне тяжелой, где около 80% населения было вынуждено бежать из своих домов, а четверть населения находится на грани голода. Критическая ситуация ставит этот кризис в ряд самых острых гуманитарных проблем современности.

Согласно данным Минздрава Газы, с момента начала вторжения Израиля в сектор Газа число погибших палестинцев приблизилось к 32 тыс., тогда как число раненых составило 74 188 человек.