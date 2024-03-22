Украинские ВВС зафиксировали запуски ударных дронов «Шахед», а также аэробалистических и крылатых ракет.

«Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях», — написал Галущенко в Facebook.

Город Харьков испытал более 15 ударов по своей энергетической инфраструктуре, что привело к полному отключению электроэнергии, сообщил руководитель областной администрации Олег Синегубов. Вследствие атак возникли пожары, а также проблемами в водоснабжении из-за нехватки электричества на насосных станциях.

Иван Федоров, руководитель администрации Запорожья, заявил о 12 ракетных ударах по городу, повлекших разрушения и повреждения домов. Точное число пострадавших устанавливается.

По информации советника мэра Петра Андрющенко, в Мариуполе российская ракета ударила по троллейбусу, в котором находились люди.

В Кривом Роге произошла атака на объекты критической инфраструктуры, в результате чего были введены аварийные отключения электроэнергии, сообщил Александр Вилкул, руководитель совета обороны города.

В Стрыйском районе удар дрона вызвал пожар на энергетическом объекте, подробности о жертвах не сообщались.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин информировал о повреждениях инфраструктуры и зданий, уточняя, что есть жертвы и раненые среди гражданских.

«Энергоатом» сообщил об отключении внешней электролинии, связывающей Запорожскую АЭС с украинской энергосетью, что ставит под угрозу безопасную работу станции, подчеркнул руководитель компании Петр Котин

Из-за ракетной атаки по Украине в Польше была поднята авиация.

«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, что связано с намерениями ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении Вооруженных сил Польши.