ТУРЦИЯ
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Мир без еще одного террориста
Национальная разведывательная служба Турции (MİT) провела операцию в сирийском городе Камышлы, в результате которой был нейтрализован Халил Текин, один из главных лиц, ответственных за деятельность террористической организации PKK/YPG
Мир без еще одного террориста
MİT нейтрализовала Халила Текина / Others
22 марта 2024 г.

Текин числился в «зеленом циркуляре» разыскиваемых за терроризм.

Источники в сфере безопасности сообщили, что деятельность и связи Текина были раскрыты благодаря слежке, установленной MİT.

На основании полученной информации MİT провела точечную операцию в Камышлы, в результате которой Текин был нейтрализован.

Сообщается, что Текин присоединился к террористической организации PKK/YPG в 2007 году. Он участвовал в террористической деятельности на территории Сирии и Ирака.

Его отец, Ибрагим Текин, также был членом этой организации и был нейтрализован в ходе операции, проведенной Вооруженными силами Турции в 1992 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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