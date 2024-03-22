Текин числился в «зеленом циркуляре» разыскиваемых за терроризм.

Источники в сфере безопасности сообщили, что деятельность и связи Текина были раскрыты благодаря слежке, установленной MİT.

На основании полученной информации MİT провела точечную операцию в Камышлы, в результате которой Текин был нейтрализован.

Сообщается, что Текин присоединился к террористической организации PKK/YPG в 2007 году. Он участвовал в террористической деятельности на территории Сирии и Ирака.

Его отец, Ибрагим Текин, также был членом этой организации и был нейтрализован в ходе операции, проведенной Вооруженными силами Турции в 1992 году.