Администрация президента Джо Байдена попросила Киев не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), так как атаки могут привести к росту цен на сырую нефть и спровоцировать ответные меры России. Об этом пишет газета FT со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом все больше раздражают атаки украинских беспилотников, так как они серьезно повышают градус эскалации. Неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы высокопоставленным чиновникам украинской службы государственной безопасности (СБУ) и военной разведки, известной как ГУР.

Обе разведслужбы с начала войны в феврале 2022 года неуклонно расширяют зону использования беспилотников и наносят удары по российским целям в глубине страны, на суше и в море.

Один из источников FT сказал, что удары дронов по терминалам, складам и хранилищам нефти по всей западной части России привели к снижению нефтедобывающих мощностей РФ.

При этом Россия остается одним из важнейших экспортеров энергоносителей в мире, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора и попыток навязать нефтяной «потолок цен».

В этом году цены на нефть выросли примерно на 15%, до $85 за баррель. Это привело к росту цен на топливо как раз тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию. Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина продолжит наносить удары по российским объектам, в том числе многим, которые находятся в сотнях километров от границы, Россия может принять ответные меры и нанести удар по энергетической инфраструктуре, от которой зависит Запад.

Это включает в себя Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и трубопровод, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок. Трубопроводом пользуются западные компании, включая ExxonMobil и Chevron. «Мы не поощряем и не способствуем атакам внутри России», — заявил на условиях анонимности представитель Совета национальной безопасности. ЦРУ от комментариев отказалось.