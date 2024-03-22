Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что падение Украины неизбежно, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 20 марта Макрон провел встречу в Елисейском дворце, где, помимо прочего, обсуждались предстоящие выборы в Европейский парламент (назначены на июнь).

«Украина может пасть очень быстро», — сказал Макрон во время мероприятия.

Политик заявил о необходимости «реального восстановления войск» и «гораздо большей мобилизации». «Сейчас больше разговоров, чем мобилизации. Я бы очень хотел, чтобы было наоборот»,— передает слова французского лидера один из участников разговора.

21–22 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС, где, в частности, обсуждается дальнейшая поддержка Украины. Газета Financial Times пишет, что Макрон на саммите намерен призвать лидеров ЕС к более решительному увеличению оборонных расходов для помощи Украине.

Также на саммите лидеры обсудят использование доходов от замороженных российских активов, что может принести €3 млрд в год.

Ранее в этом месяце, на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, Макрон заявил, что европейские страны не должны ограничивать себя, когда речь идет о помощи Украине. Президент Франции настоял, что необходимо предотвратить распространение пораженческих настроений как в Украине, так и среди европейских лидеров.

На этом фоне Макрон подчеркнул важность военных поставок Украине и поддержал чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов у третьих стран за пределами ЕС. 26 февраля, выступая после конференции по Украине в Париже, Макрон не исключил однозначно потенциальную отправку западных войск в Украину. Он также пообещал, что западные государства «сделают все необходимое», чтобы не допустить победы России в этом конфликте.