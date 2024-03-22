ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Макрон не верит в Украину?
Президент Франции предположительно заявил, что Киев может вскоре «пасть»
Макрон не верит в Украину?
Reuters / Reuters
22 марта 2024 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что падение Украины неизбежно, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 20 марта Макрон провел встречу в Елисейском дворце, где, помимо прочего, обсуждались предстоящие выборы в Европейский парламент (назначены на июнь).

«Украина может пасть очень быстро», — сказал Макрон во время мероприятия.

Политик заявил о необходимости «реального восстановления войск» и «гораздо большей мобилизации». «Сейчас больше разговоров, чем мобилизации. Я бы очень хотел, чтобы было наоборот»,— передает слова французского лидера один из участников разговора.

21–22 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС, где, в частности, обсуждается дальнейшая поддержка Украины. Газета Financial Times пишет, что Макрон на саммите намерен призвать лидеров ЕС к более решительному увеличению оборонных расходов для помощи Украине.

Также на саммите лидеры обсудят использование доходов от замороженных российских активов, что может принести €3 млрд в год.

Ранее в этом месяце, на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, Макрон заявил, что европейские страны не должны ограничивать себя, когда речь идет о помощи Украине. Президент Франции настоял, что необходимо предотвратить распространение пораженческих настроений как в Украине, так и среди европейских лидеров.

На этом фоне Макрон подчеркнул важность военных поставок Украине и поддержал чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов у третьих стран за пределами ЕС. 26 февраля, выступая после конференции по Украине в Париже, Макрон не исключил однозначно потенциальную отправку западных войск в Украину. Он также пообещал, что западные государства «сделают все необходимое», чтобы не допустить победы России в этом конфликте.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us