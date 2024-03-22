Лидеры Евросоюза согласились начать переговоры о вступлении в союз Боснии и Герцеговины. «Было нелегко достичь консенсуса», — заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по итогам встречи в Брюсселе. — «Но это решение имеет решающее значение для существования Боснии и ее территориальной целостности».

Этот шаг был сделан через несколько месяцев после того, как лидеры ЕС согласились начать переговоры о присоединении с Украиной и Молдовой. Босния подала заявку на членство в ЕС еще в 2016 году и в прошлом году получила статус кандидата. Она встала в один ряд с Сербией, Черногорией, Албанией и Северной Македонией, которые также находятся на разных стадиях переговоров о вступлении. Косово также было признано потенциальным кандидатом в ЕС.

Шаг на пути к членству в ЕС — это большой прорыв для страны, которая все еще раздроблена после балканских войн 1990-х годов, последовавших за распадом Югославии. Кроме того, это и сигнал Москве. Брюссель стремится привлечь Западные Балканы в свою орбиту, чтобы противостоять растущему влиянию России, пишет агентство Bloomberg.

Босния состоит из трех регионов: Республики Сербской, где преобладают сербы, мусульманско-хорватской федерации Боснии и Герцеговины и нейтрального округа Брчко. Они управляются центральным правительством в Сараеве. Лидер сербов Милорад Додик считает президента России Владимира Путина союзником, регулярно бывает в Кремле и давно угрожает вывести Республику Сербскую из состава страны. Также Додик выступает против членства Боснии в НАТО.

Для вступления в союз необходимо привести в соответствие с европейскими нормами законодательство, работу судебной системы, а также экономические показатели. Кроме того, для одобрения заявки нужно единодушное согласие всех лидеров ЕС. Хорватии, последней присоединившейся стране, потребовалось 10 лет, чтобы продвинуть свою заявку, прежде чем она была официально принята в 2013 году.

Исполнительный орган ЕС ранее на этой неделе предложил внести изменения в процесс расширения, которые упрощают процесс интеграции государств в союз. Это способ подготовить страны, включая Украину, Молдову и Западные Балканы, к вступлению в ЕС задолго до непосредственного присоединения.