Переговоры по обороне между двумя странами прошли в итальянской столице 19-20 марта. Армянской делегацией руководил начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левон Айвазян.

В рамках консультаций армянская сторона обсудила текущие и будущие аспекты сотрудничества в области обороны с представителями Италии, включая заместителя директора канцелярии итальянского министра обороны и главу военной политики генерал-майора Энрико Бардуани, а также начальника отдела международных отношений главного штаба полковника Маттиа Зуцци.

Левон Айвазян рассказал о ситуации с безопасностью Армении, а также о проводимых в Вооруженных силах реформах. По итогам встречи, стороны подписали годичное соглашение о военном сотрудничестве.

Ранее армянский парламент одобрил соглашение о статусе европейской миссии гражданских наблюдателей на границе между Арменией и Азербайджаном. Согласно данному соглашению, наблюдателям предоставляются те же права и привилегии, что и дипломатам, аккредитованным в Армении.

Кроме того, Ереван высказал свое желание инициировать процесс вступления в ЕС.

Месяц назад премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение о том, что участие страны в Организации договора о коллективной безопасности находится в состоянии застоя. Пашинян также высказал недовольство по поводу «московской пропаганды», направленной против Армении и его лично.