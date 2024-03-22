Хуситы сообщили представителям Китая и России, что их суда могут свободно проходить через Красное море и Аденский залив без угрозы нападения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, стороны договорились об этом во время переговоров между дипломатами КНР и РФ в Омане, а также представителем хуситов Мохаммедом Абдель Саламом. Он считается одним из политических лидеров движения. В обмен на безопасный проход судов через акваторию Китай и Россия могут предоставить хуситам политическую поддержку в Совете Безопасности ООН. В частности, блокировать резолюции и санкции против группировки.

США в январе вновь признали движение террористической организацией. Хотя еще в 2021 году, сразу после вступления в должность, президент США Джо Байден исключил хуситов из черного списка, чтобы дать гуманитарным организациям возможность доставлять помощь на северо-запад Йемена. Хуситы и ранее уже сообщали, что суда под российским и китайским флагами не будут целью их атак.

Однако переговоры в Омане подчеркивают растущую обеспокоенность мировых держав из-за ракетных и беспилотных атак движения на коммерческое судоходство. С ноября группировка атаковала свыше сотни судов.

Хуситы утверждают, что они нацелены на суда, связанные с Израилем, США и Великобританией. Однако движение несколько раз ошибочно идентифицировало некоторые суда под нейтральными флагами таких стран, как Белиз или Либерия.

На этом фоне Россия и Китай захотели получить более убедительные гарантии от хуситов, что их судам ничего не угрожает. В конце января рядом с танкером, перевозящим российскую нефть недалеко от Йемена, взорвались ракеты. Это произошло через несколько дней после того, как представитель хуситов заявил российским СМИ, что торговым судам РФ и КНР не нужно опасаться атак.

Водные пути, включая пролив Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, имеют решающее значение для мировой экономики. Через них проходит до 30% всей мировой торговли.

С момента начала атак большинство западных судоходных компаний стали избегать пролив и вместо этого ведут суда через южную часть Африки. Это значительно повышает себестоимость доставки товаров между Азией и Европой.