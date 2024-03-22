Страны Запада продолжают закупать российский титан в довоенных объемах, несмотря на многочисленные заявления о введении ограничений на торговлю с Россией. Как пишет Washington Post, изучившая торговые показатели, титан, произведенный в России, по-прежнему активно продается на мировом рынке. Этот факт вызывает вопросы о том, насколько успешно реализуются санкции, направленные против Москвы, и какие меры могут быть предприняты для их усиления.

Продолжение закупок титана во многом связано с зависимостью западных авиакомпаний и производителей самолетов от российского сырья. Титан активно используется в авиационной и космической промышленности, это ключевой материал для производства современных самолетов, включая общераспространенные Boeing и Airbus.

Титан не включен в список подсанкционных товаров, однако его продажа ограничена из-за сложностей с логистикой и финансовых ограничений. Российского производителя титана ВСМПО-АВИСМА не внесли в санкционные списки США и Европейского союза. Хотя фирма входит в оборонный конгломерат «Ростех», попавший под американские и европейские санкции. Украина — единственная страна, которая ввела санкции против российской титановой компании.

По данным WP, в 2022 году ВСМПО экспортировала примерно 15 тыс. тонн титана на сумму $370 млн. Большая часть поставок была направлена в страны Запада — Германию, Францию, США и Великобританию. При этом поставки российского титана европейскому авиагиганту Airbus с начала войны не уменьшились, а наоборот выросли как минимум на $24 млн в 2022 году.

Цифры за 2023 год показывают, что компания экспортировала титан на Запад минимум на $345 млн. В сентябре Министерство торговли США ввело экспортный контроль над ВСМПО, заявив, что она «непосредственно участвует в производстве титана и металлических изделий для российских военных и служб безопасности». Однако эти меры контроля запрещают экспорт товаров в Россию, а не титана в США.

Против санкций и ограничения на закупку титана выступают авиапроизводители. «Мы считаем, что санкции против титана из России будут означать санкции против нас самих», — заявил в июне 2022 года исполнительный директор Airbus Гийом Фори. В декабре 2022 года Airbus заявил, что в течение нескольких месяцев прекратит закупки российского титана. Согласно доступным данным за прошлый год, компания продолжала получать титан от российской фирмы как минимум до ноября 2023 года.

Аэрокосмическая компания Boeing из США в 2022 году также объявила о прекращении закупок российского титана, завершив многолетние отношения с корпорацией ВСМПО и сорвав многомиллионное совместное предприятие, о котором было объявлено всего за несколько месяцев до этого.

Кроме того, есть вероятность, что остановка закупок российского титана может сказаться и на вооруженных силах США, в частности на программе истребителей.

В 2022 году обнаружение китайского сплава при сборке истребителей F-35 привело к остановке производства и расследованию. Позже Пентагон выдал разрешение на использование сплава. Согласно постановлению, известному как «Поправка о специальных металлах», Министерство обороны США обязано использовать титан и титановые сплавы исключительно из американских источников или других квалифицированных стран — обычно членов НАТО или других союзников Вашингтона. Россия в список квалифицированных стран не входит, но российский титан может поставляться Пентагону через страны-посредники — тогда его происхождение не отследить.