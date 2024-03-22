ПОЛИТИКА
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Пентагон: Украина вынуждена отступать
В оборонном ведомстве считают, что без поставок западного оружия Киеву придется оставить позиции
Пентагон: Украина вынуждена отступать
Reuters / Reuters
22 марта 2024 г.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены принимать непростые решения об отводе армии из районов на востоке страны, чтобы занять оборонительные позиции. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Это действительно сложные, жесткие решения, которые им приходится принимать», — отметила Сингх. Это в том числе касалось Авдеевки, которую украинские войска вынуждены были оставить 16-17 февраля.

Сингх подчеркнула, что решение об отступлении связано также с тем, что США не могут вовремя предоставить Украине необходимые системы вооружения. Это вызвано политическими спорами в Конгрессе. Палата представителей, контролируемая республиканцами, блокирует бюджетное предложение президента Джо Байдена, который предложил выделить Украине $60 млрд.

В начале марта администрация Байдена сообщила, что, несмотря на проблемы с одобрением бюджета, США направят Киеву пакет военной помощи на сумму $300 млн. Это стало первым траншем помощи в текущем году.

Средства пойдут на закупку артиллерийских снарядов и боеприпасов для переданных ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS, уточнил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул: выделенных сейчас боеприпасов хватит на небольшой период, потому важно добиться одобрения помощи в Конгрессе.

Как раз вопрос военных поставок в условиях политического тупика в США стал главным на встрече главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с руководством НАТО 21 марта. С начала войны США выделили из бюджета $75 млрд на помощь Украине, все остальные западные союзники Киева в общей сложности выделили порядка $100 млрд. От блока НАТО Украина получает 99% всей военной помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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