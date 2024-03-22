Правительство Финляндии предложило выделить дополнительно €86 млн пограничной службе в этом году, чтобы ускорить строительство ограждения вдоль границы с Россией. Всего власти страны планируют построить стену общей протяженностью около 200 км в наиболее важных районах границы. Финско-российская граница стала самой протяженной границей НАТО с Россией — она превышает 1300 км и простирается от Балтийского моря до арктических регионов Норвегии.

Первый участок ограждения протяженностью 3 км был построен вдоль границы в Иматре, Южная Карелия. В этом районе находились наиболее оживленные российско-финские КПП, через которые ежедневно проходили десятки тысяч российских туристов.

Следующий участок протяженностью четыре километра будет построен в Салле, Лапландия. Согласно пресс-релизу МВД Финляндии, большая часть дополнительного финансирования, около €74 млн, будет направлена на ускорение строительства пограничного барьера уже в этом году.

Правительство бывшего премьер-министра Санны Марин приняло первоначальное решение о строительстве ограждения, чтобы предотвратить крупномасштабные незаконные пересечения границы. В прошлом году Финляндия закрыла все пункты пересечения восточной границы после того, как правительство посчитало, что российские власти систематически доставляли просителей убежища из третьих стран к границе.

Такие пересечения начались в августе прошлого года. Правительство подчеркивает: ограждение предназначено для защиты Финляндии от гибридных атак, организованных Россией.

В Москве отрицают какую-либо причастность к наплыву беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в Финляндию. В МИД РФ заявили, что принятое Финляндией решение «‎однозначно провокационное и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения»‎.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует построить ограждение вдоль наиболее важных участков восточной границы в течение этого и следующего года. Планируется построить участки ограждения общей протяженностью около 200 км. При этом большая часть восточной границы так и останется без ограждений.