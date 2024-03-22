Каллас добавила, что цель Кремля – напугать западные страны.

«Они очень искусны в том, чтобы сеять страх в наших обществах и формировать угрозы для разных стран», – сказала премьер-министр, приведя в качестве примера связь Кремля с антипрививочным движением в Европе во время пандемии.

Кая Каллас также высказалась за использования прибыли от замороженных активов России для поддержки Украины.

«Эти активы имеют высокий доход, поэтому это первый шаг к использованию их в пользу Украины», – заявила Каллас, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

План Еврокомиссии предусматривает направление 90% доходов от заблокированных российских суверенных активов через Европейский фонд мира на закупки вооружений для Украины, в то время как оставшаяся часть будет потрачена на восстановление и реконструкцию.

Кроме того, эстонский премьер призвала страны, входящие в коалицию «Рамштайн», выделить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине.

«Если мы действительно поможем Украине, нам не придется беспокоиться о том, что будет следующим» – заявила премьер Эстонии. По ее мнению, в случае поражения Украины Россия возьмет паузу на несколько лет, а затем продолжит свою агрессию на другие страны», — подчеркнула Каллас.

На предстоящем саммите в четверг лидеры 27 стран ЕС рассмотрят план по использованию прибыли, однако по данным СМИ, окончательное решение может быть отложено из-за неоднозначной позиции некоторых государств.

Особое внимание уделяется мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своей позицией против поставок оружия в Украину.

Вопросы по поводу данного предложения также возникают у нейтральных и внеблоковых стран, включая Мальту, Австрию и Ирландию.